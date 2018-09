Sì, e per nostra sorpresa alcuni di loro ci hanno spiegato come gestivano l´attività, quanto spacciavano, a chi vendevano. Abbiamo seguito alcune operazioni di Polizia, siamo entrati in appartamenti dove abbiamo visto quantità impressionanti di droga. E i sequestri sarebbero soltanto la punta di un iceberg.

In Ticino ogni due giorni una persona viene arrestata per spaccio o traffico di sostanze stupefacenti. E allora viene da chiedersi, ma quanta droga circola nel nostro Cantone? E quali sono le sostanze stupefacenti più diffuse? Siamo andati a chiederlo a Polizia e Magistratura, ma anche ad alcuni... spacciatori!

Ha fatto scalpore il sequestro di 100 kg di hashish negli scorsi giorni in Val di Blenio. Il valore dello stupefacente sul mercato nero è di 2 milioni di franchi. Ma non si tratta di un'eccezione.

La tranquilla e un po' sonnacchiosa Svizzera italiana è in realtà un centro importante di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Alla scoperta di un fenomeno non del tutto conosciuto.

Droga, in Ticino un arresto ogni due giorni
09 settembre 2018 - 17:15

Siamo stati a feste clandestine, dove ragazzini acquistavano e consumavano sostanze stupefacenti di nuova generazione. Ospiti in studio, il Procuratore pubblico Paolo Bordoli e Alessandro Ceschi, Direttore medico e scientifico dell´Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera italiana.