Mare che ha dipinto per almeno quattro decenni, a partire dagli anni Settanta, ma mai "dal vivo", come spiega al QuotidianoLink esterno della Radiotelevisione svizzera la figlia Paola.

Il mare di Guccione in mostra a Mendrisio 03 aprile 2019 - 20:50 Il Museo d'arte di Mendrisio dedica una mostra al pittore italiano Piero Guccione. Presentata mercoledì, è la prima retrospettiva dedicata all'artista siciliano dopo la sua scomparsa ad ottobre dello scorso anno. Guccione è tra i punti di riferimento della pittura italiana del secondo Novecento. Protagonista delle sue tele è spesso il mare, che guardando le opere di Guccione si ha la sensazione osservare da una finestra e poter quasi toccare. Mare che ha dipinto per almeno quattro decenni, a partire dagli anni Settanta, ma mai "dal vivo", come spiega al Quotidiano della Radiotelevisione svizzera la figlia Paola. L'esposizione, che comprende 56 lavori, si intitola 'La pittura come il mare'. È visitabile dal 7 aprile al 30 giugno 2019, con vernice sabato 6 aprile alle 17.