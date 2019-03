Contattato dalla RSI, l’interessato respinge tutte le accuse e ribadisce di essere tranquillo. Dichiara inoltre, come aveva già fatto a suo tempo, di non essere mai stato interrogato dagli inquirenti e che nessuna opera al centro dell'inchiesta sia mai stata autenticata da lui. Anzi, tutte le opere esposte avevano già una loro storia, sia espositiva che bibliografica.

Sull'esposizione a Palazzo Ducale c'è una indagine in corso per truffa, falso e contraffazione di opere, che coinvolge sei persone. Tra loro anche Rudy Chiappini, direttore dei servizi culturali della città di Locarno, che respinge tutte le accuse e ribadisce la sua estraneità alla vicenda dei "falsi Modigliani".

Nuovi sviluppi nella vicenda dei "falsi Modigliani". Un gruppo attivo fra New York, l’Italia e Lugano avrebbe infatti piazzato copie di opere dell'artista toscano nelle esposizioni di mezzo mondo per farne lievitare i prezzi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La grande truffa attorno alle opere di Modigliani 27 marzo 2019 - 20:14 Nuovi sviluppi nella vicenda dei "falsi Modigliani". Un gruppo attivo fra New York, l’Italia e Lugano avrebbe infatti piazzato copie di opere dell'artista toscano nelle esposizioni di mezzo mondo per farne lievitare i prezzi. È quanto emerge da un blitz dell’FBI e dalle carte dell’inchiesta sulle opere false dell’artista esposte a Genova nel 2017. Sull'esposizione a Palazzo Ducale c'è una indagine in corso per truffa, falso e contraffazione di opere, che coinvolge sei persone. Tra loro anche Rudy Chiappini, direttore dei servizi culturali della città di Locarno, che respinge tutte le accuse e ribadisce la sua estraneità alla vicenda dei "falsi Modigliani". Contattato dalla RSI, l’interessato respinge tutte le accuse e ribadisce di essere tranquillo. Dichiara inoltre, come aveva già fatto a suo tempo, di non essere mai stato interrogato dagli inquirenti e che nessuna opera al centro dell'inchiesta sia mai stata autenticata da lui. Anzi, tutte le opere esposte avevano già una loro storia, sia espositiva che bibliografica.