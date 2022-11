Missile sulla Polonia, la NATO getta acqua sul fuoco

Non vi è "nessuna indicazione" che permetta di affermare che l'esplosione mortale avvenuta martedì sera in Polonia sia stata "un attacco deliberato" da parte della Russia, ha dichiarato mercoledì il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. L'ipotesi più accreditata è che l'incidente sia stato causato da un missile del sistema di difesa aerea ucraino lanciato per difendere il territorio dai missili di crociera russi. Volodomir Zelensky ribadisce da parte sua di non avere dubbi sul fatto che il missile fosse russo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 novembre 2022 - 21:11

Attualità, reazioni e commenti nell'edizione serale del TG:

Contenuto esterno





Altri sviluppi Altri sviluppi Artemis 1 si sta dirigendo verso la Luna Questo contenuto è stato pubblicato il 16 nov 2022 Mercoledì mattina alle 7:47 ora svizzera è partita la missione Artemis 1 verso la Luna.