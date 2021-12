Liberato in Egitto Patrick Zaki ma il processo va avanti

Patrick Zaki abbraccia la sorella dopo il suo rilascio. Keystone / Egyptian Initiative For Personal

Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato quasi due anni fa al Cairo, è stato scarcerato mercoledì pomeriggio a Mansura.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 dicembre 2021 - 17:08

tvsvizzera.it/spal con agenzie

In suo favore si erano mobilitate in questi 22 mesi il governo, diplomatici e varie organizzazioni umanitarie italiane ed europee.

Il 30enne, appartenente alla minoranza copta, era stato fermato il 7 febbraio 2020 all'aeroporto del Cairo con le pesanti accuse di propaganda sovversiva, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e a crimini terroristici durante una vacanza trascorsa a casa. Dopo il suo arresto, secondo quanto riferiscono i suoi avvocati, l'universitario egiziano è stato sottoposto a tortura.

In seguito era stato rinviato a giudizio per "diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese" sulla base di tre articoli scritti da Patrick Zaki, tra cui uno del 2019 sui cristiani in Egitto perseguitati dall'Isis e discriminati da frange della società musulmana locale. Imputazione per la quale rischia una pena detentiva di 5 anni.

Dopo aver trascorso quasi tutta la custodia preventiva nel duro carcere cairota di Toira, dove sono rinchiusi i detenuti politici, negli ultimi giorni era stato trasferito al penitenziario di Mansura, sul delta del Nilo dove risiede la sua famiglia.

Contenuto esterno Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime soddisfazione per la scarcerazione di Patrick #Zaki, la cui vicenda è stata e sarà seguita con la massima attenzione da parte del Governo italiano. — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) December 7, 2021

Nonostante il rilascio prosegue il procedimento giudiziario a suo carico. La prossima udienza è prevista il 1° febbraio 2020, intanto la sua legale ha chiesto l'acquisizione di atti e verbali per dimostrare l'illegalità dell'arresto e la correttezza degli articoli incriminati.

All'uscita dal carcere il ricercatore universitario ha abbracciato i suoi cari e ha rivolto un pensiero a chi gli è stato vicino in questi quasi due anni: "Voglio dire grazie agli italiani, a Bologna, all'Università, ai miei colleghi, a chiunque mi abbia sostenuto. Vedrò nei prossimi giorni cosa succede: voglio essere in Italia il prima possibile".

Altri sviluppi Altri sviluppi In Germania inizia una nuova era politica Questo contenuto è stato pubblicato il 08 dic 2021 Con il giuramento del nuovo cancelliere Olaf Scholz prende avvio il governo sostenuto dall'inedita maggioranza Spd, verdi e liberali.