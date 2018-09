Per non parlare di quelli nefasti per i paesi che li producono o quelli deleteri per l’ambiente. E così cresce il numero di persone che decide di eliminare qualche nutrimento dalla sua dieta: il glutine, la carne, il pesce, le uova, gli zuccheri, il latte e gli alimenti industriali. Il risultato è una grande confusione, in cui spiccano pseudo verità scientifiche, diete miracolose e nuovi dogmi alimentari, che durano però lo spazio d’un mattino.

Mangio strano, mangio sano? Leonardo Colla, Falò RSI 16 settembre 2018 - 09:30 Un tempo si diceva "dimmi come mangi e ti dirò chi sei". Probabilmente c'è del vero, ma è una realtà sempre più complicata. Perché nutrirsi ormai non ha quasi più nulla dell’atteggiamento istintivo e naturale che ha avuto per secoli. Oggi si specula e si ragiona su ogni cosa si ingerisca. Orientarsi nel mondo dell'alimentazione è sempre pù difficile. Siamo bombardati da una marea di informazioni, spesso contraddittorie: gli alimenti che fino a ieri erano consigliati, oggi sono da evitare, mentre quelli che in passato erano considerati dannosi, oggi sono un toccasana. Per non parlare di quelli nefasti per i paesi che li producono o quelli deleteri per l’ambiente. E così cresce il numero di persone che decide di eliminare qualche nutrimento dalla sua dieta: il glutine, la carne, il pesce, le uova, gli zuccheri, il latte e gli alimenti industriali. Il risultato è una grande confusione, in cui spiccano pseudo verità scientifiche, diete miracolose e nuovi dogmi alimentari, che durano però lo spazio d’un mattino. Ma intanto il dubbio che il nostro modo di mangiare sia sbagliato ormai si è insinuato. E allora cresce il numero di persone che seguono diete curiose e a volte prive di fondamento, oltre che di gusto. Fino ad arrivare ad una nuova malattia, chiamata ortoressia, una forma di attenzione abnorme alle regole alimentari, alla scelta del cibo e alle sue caratteristiche.