La Tunisia sull'orlo del caos

Si aggrava la crisi politica in Tunisia, in preda a una grave recessione economica e travolta da un'ondata di contagi da coronavirus. Il presidente Kais Saied ha destituito il primo ministro Hichem Mechichi e sospeso i lavori del Parlamento per 30 giorni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 luglio 2021 - 12:56

