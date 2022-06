La fontana di Tinguely che divide Friburgo

L'attuale ubicazione della fontana. © Keystone / Christian Beutler

Spostare davanti alla stazione ferroviaria la fontana di Jean Tinguely, dedicata all'amico pilota di F1 Jo Siffert, non fa l'unanimità a Friburgo. Contraria soprattutto l'associazione per la tutela del patrimonio Pro Friburgo che con un ricorso si oppone decisamente al trasferimento.

Per Pro Friburgo, Jean Tinguely aveva progettato e disegnato quest'opera per il parco "Grand-Places". L'associazione vuole garantire il rispetto della volontà dello scultore, morto nel 1991, come attestato da "numerosi documenti".

La fontana L'opera che Jean Tinguely ha dedicato alla memoria del suo amico, il pilota di Formula 1 Jo Siffert, si trova sul prato dei Grand-Places. Al centro di una grande vasca di pietra, questa scultura è composta da ruote, elementi metallici e tubi flessibili. È azionato da un motore e spruzza acqua in una gioiosa fantasia. Lo spettacolo varia a seconda delle stagioni, a seconda dell'influenza del sole, delle nuvole o del gelo. End of insertion

L'artista aveva donato la fontana alla città di Friburgo nel 1984. "Jean Tinguely non voleva che nessuno vedesse il suo lavoro di sfuggita. Voleva che andassimo a vederlo", ha spiegato Olivier Sutter, membro del comitato Pro Friburgo.

"Aveva scelto questo luogo rispetto a un altro che gli era stato proposto, la spianata dell'Università. È stata una scelta deliberata. Gli piaceva l'aspetto malinconico e pacifico del luogo", racconta ancora Olivier Sutter.

Invece di spostare la fontana dedicata a Jo Siffert, Pro Friburgo propone di lanciare un concorso artistico per dotare la stazione ferroviaria di Friburgo di un'opera d'arte per il XXI secolo.