Italia, il centrodestra si mostra unito

Da sinistra a destra: Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

Negli ultimi giorni di campagna preelettorale, il centrodestra italiano si mostra unito, anche sel suo interno rimangono delle differenze sostanziali tra i candidati.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 settembre 2022 - 22:00

tvsvizzera.it/mrj

Sono gli ultimi giorni di campagna elettorale in Italia e a Roma nel tardo pomeriggio si è tenuta la manifestazione dei partiti di centrodestra, coalizione data come favorita per la vittoria.

Il centrodestra vuole mostrarsi unito: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno puntato sui temi portanti della loro campagna elettorale, ossia il rilancio dell’economia grazie al taglio delle tasse e la difesa dei prodotti italiani, lo stop all’immigrazione, aiuti economici per contrastare il caro bollette (quelle energetiche soprattutto).

Le differenze tra i partiti ci sono. È evidente, per esempio, una rivalità all’interno della coalizione tra la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che stando ai sondaggi avrebbe superato i leghisti anche nel nord Italia. Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, per esempio, se Salvini si è mostrato scettico sull’efficacia delle sanzioni, Giorgia Meloni ha usato molta più cautela, allineandosi agli altri Paesi europei e non le ha mai messe in discussione, sostenendo con convinzione la NATO.

Meloni che ha più volte ha ribadito che è sua intenzione - una volta al governo - mantenere il rigore nei conti pubblici. Salvini, dall’altra parte, spinge ad esempio per una spesa pubblica straordinaria, in debito, per fronteggiare la crisi energetica.