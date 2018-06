L'eruzione avvenuta domenica sera è stata la più grande registrata in Guatemala negli ultimi 40 anni. I soccorritori sono all'opera per ritrovare eventuali superstiti.

In Guatemala un'eruzione causa la morte di almeno 25 persone 04 giugno 2018 - 14:22 L'eruzione avvenuta domenica sera è stata la più grande registrata in Guatemala negli ultimi 40 anni. I soccorritori sono all'opera per ritrovare eventuali superstiti. Finora il bilancio fa stato di almeno 25 morti e di centinaia di feriti. Gli sfollati sono oltre 3'000, in una regione che conta un milione e 700 mila abitanti. Le operazioni sono rese difficili dalla cenere, che ha bloccato diverse strade. L'aeroporto della capitale è stato temporaneamente chiuso. Interpellato dall'Ansa, il vulcanologo italiano Piergiorgio Scarlato, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha paragonato gli effetti dell'eruzione del 'Volcán de Fuego' a quelli del Vesuvio nel 79 d.C.: come successe a Pompei, la popolazione è stata investita da una nube di gas, ceneri, lapilli e blocchi di rocce, dalle temperature altissime, superiori ai 700 gradi. Il vulcano, che culmina a 3'763 metri, si trova a 35 chilometri a sud-ovest della capitale. L'ultima eruzione risale al 2012. Allora furono evacuate circa 10'000 persone. Nel paese sono attivi altri due vulcani, il Santiaguito e il Pacaya.