Il Locarno Film Festival vuole cambiare le sue date

Il Locarno Film Festival intende anticipare la kermesse alla seconda metà di luglio e ha avviato una consultazione in tal senso. In caso di risultato positivo, il cambiamento entrerà in vigore solo nel 2027, per l'80esima edizione.

Keystone-ATS

Tra gli appuntamenti fissi dell’estate ticinese, il Festival del film di Locarno è forse quello più importante: due settimane di agosto dedicate al cinema internazionale che molte persone non si perderebbero per nulla al mondo. Ma ora il Festival sta valutando se, a partire dalla sua 80esima edizione (quindi nel 2027), non sarebbe il caso di cambiare le date dell’appuntamento, anticipandolo di due settimane

Il Consiglio di amministrazione ha deciso nel corso della sua riunione del 2 dicembre di avviare una consultazione per un eventuale cambiamento in questo senso, si legge in una nota diffusa mercoledì. La rassegna si svolge attualmente nelle prime due settimane di agosto.

“Nel contesto delle profonde trasformazioni che sta attraversando l’industria cinematografica negli ultimi anni, il cambiamento delle date appare necessario affinché il Festival possa affrontare al meglio le grandi sfide che interessano l’intero settore dell’audiovisivo”, si legge nella nota.

Uno spostamento alla seconda metà di luglio permetterebbe di soddisfare le attese del pubblico, attirando vari professionisti del settore, precisa la nota. L’obiettivo è di rafforzare “il ruolo di Locarno come piattaforma di lancio fondamentale per il cinema internazionale”.

Le due prossime edizioni del festival vengono mantenute alle date già annunciate, ossia dal 6 al 16 agosto 2025 e dal 5 al 15 agosto 2026.

