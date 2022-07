Gli svizzeri e le svizzere sborsano un miliardo all'anno in multe

Il numero di contravvenzioni è aumentato in Svizzera del 400% in 30 anni. Keystone / Walter Bieri

Le contravvenzioni pagate nella Confederazione - la maggior parte riguarda il codice della strada - ammontano a 936 milioni di franchi in un anno.

Sfatiamo il mito degli svizzeri e delle svizzere prudenti in auto e attenti alle regole della buona convivenza. Come scrive oggi il quotidiano zurighese Blick, confederati e confederate pagano ogni anno sempre più multe. E le infrazioni al codice della strada sono al primo posto.

Il 58% concerne la guida

Come ricorda il foglio zurighese, la convivenza ha bisogno di regole e la Svizzera ne è piena. Infrangerle, per i trasgressori significa spesso vedersi comminare multe anche molto salate. Nel corso del 2019 (ultimi dati disponibiliLink esterno), nella Confederazione sono state pagate multe per oltre 936 milioni di franchi e circa il 58% di queste è rappresentato dalle multe stradali.

Il 400% in più rispetto al 1990

Tanto o poco che sia, a titolo di paragone, c’è da sapere che dal 1990 ad oggi, l'importo totale delle multe è aumentato di quasi 709 milioni di franchi, passando da 227 a 936 milioni, con un incremento di oltre il 400%. L'aumento più significativo riguarda le multe inflitte per le infrazioni al codice stradale: in questo ambito, in trent’anni c’è stata una progressione di circa 405 milioni di franchi.

Per avere un'idea di quanto possono ammontare le multe in base alle varie infrazioni, le sanzioni possono essere calcolateLink esterno sul sito del Canton Ticino, nella sezione concernente il Dipartimento delle Istituzioni.

