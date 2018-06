Non è tuttavia la prima svizzera a vincere il 'Lifetime achievement' dello European Inventor Award. Il basilese Martin Schadt, nel 2013, era stato premiato per l'invenzione dello schermo a cristalli liquidi (LCD).

Premiata la svizzera che rivoluzionò il laser 07 giugno 2018 - 22:00 La fisica svizzera Ursula Keller è stata insignita giovedì del Premio europeo dell'inventore 2018. Professoressa all'ETH di Zurigo, riceve il riconoscimento alla carriera per le sue ricerche nel campo dei laser a impulsi ultracorti. Il premio, lanciato nel 2006 e assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), conta cinque categorie: Industria, Piccole e medie imprese, Ricerca, Paesi extraeuropei e, appunto, "Opera di una vita". In oltre 30 anni, Keller ha tra l'altro messo a punto il SESAM (dall'inglese Semiconductor Saturable Absorber Mirror), primo metodo per la per la produzione di laser a impulsi ultracorti. È oggi uno degli standard utilizzati dall'industria elettronica e in chirurgia. Doppiamente pioniera "Ursula Keller ha consacrato la sua carriera alla ricerca di innovazioni che hanno aperto nuove vie nella tecnologia dei laser", ha dichiarato il presidente di EPO Benoît Battistelli alla cerimonia, che si è tenuta a Saint-Germain-en-Laye, vicino Parigi. Nel 1993, la fisica svizzera è stata la prima donna a occupare una cattedra di scienze naturali al Politecnico federale ETH di Zurigo. Aveva 33 anni. Nel 1997 ha marcato un record mondiale, con un impulso laser della durata di 6,5 milionesimi di miliardesimi di secondo. Un premio che 'torna' Non è tuttavia la prima svizzera a vincere il 'Lifetime achievement' dello European Inventor Award. Il basilese Martin Schadt, nel 2013, era stato premiato per l'invenzione dello schermo a cristalli liquidi (LCD).