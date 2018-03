La strage di Rupperswil Il 21 dicembre 2015, l'uomo ha ucciso con tagli alla gola una donna di 48enne, i suoi due figli di 13 e 19 anni e l'amica del primogenito riuniti in un'abitazione a Rupperswil in vista del Natale. Prima di sterminare la famiglia, l'imputato ha mandato la madre a prelevare 11'000 franchi in due banche e ha abusato sessualmente del figlio minore. Dopo il massacro, ha cosparso l'abitazione di olio per torce e le ha dato fuoco.

In proposito il presidente della corte ha sottolineato che Thomas N. ha pianificato minuziosamente i suoi atti criminali e li ha messi in atto a sangue freddo e senza empatia o il minimo scrupolo.

Non si tratta però della pena massima (internamento a vita) richiesta dall’accusa (mentre i legali avevano proposto una pena detentiva non superiore ai 18 anni) poiché le due perizie psichiatriche non hanno valutato l’imputato - definito un pedofilo conclamato che soffre di diversi disturbi psichiatrici - completamente refrattario a ogni tipo di terapia. Ma è anche stato osservato che difficilmente, una volta scontato l’ergastolo, il 34enne potrà essere scarcerato in virtù di nuove perizie psichiatriche.

Detenzione a vita per Thomas N., riconosciuto colpevole per la strage di Rupperswil

