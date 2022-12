Il 23 maggio 2021 si staccò la cabina della funivia del Mottarone. Tutti i passeggeri, a parte Eitan, persero la vita. Keystone

Unico sopravvissuto dello schianto della funivia del Mottarone, nel quale ha perso entrambi i genitori e il fratellino, il piccolo Eitan è tornato a casa, dopo essere stato portato dal nonno in Israele, illegalmente.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 dicembre 2022 - 17:00

tvsvizzera.it/mrj con Falò RSI

Il 23 Maggio del 2021 la funivia del Mottarone, sul lago Maggiore, precipita con quindici passeggeri a bordo. Il piccolo Eitan è l’unico sopravvissuto. Nello schianto ha perso la mamma, il papà e il fratellino, viene pertanto affidato alla zia, che abita a Pavia. L’ 11 settembre il nonno, arrivato da Israele, preleva il bambino durante il diritto di visita e lo porta a Tel Aviv partendo da Lugano a bordo di un jet privato. La polizia italiana lo considera un sequestro di persona.

L’inchiesta della trasmissione Falò della Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI ricostruisce in dettaglio tutta la vicenda che lascia aperti diversi interrogativi in particolare riguardo a due temi; il sequestro di bambini da parte dei famigliari e le disposizioni di sicurezza degli aeroporti. Il rapimento di minori in Svizzera è significativo, basti dire che se ne verifica uno ogni tre giorni. Per quanto riguarda gli scali aeroportuali, le disposizioni variano da località a località. Possibile che i controlli per l’entrata e l’uscita dalla Svizzera siano soggetti a criteri tanto flessibili?

Contenuto esterno