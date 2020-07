Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Pozzetto ospite della RSI nel settembre 2018. RSI-SWI

Compie 80 anni martedì l'attore, cabarettista e cantante italiano Renato Pozzetto. Per l'occasione, rivediamo la sua ultima intervista-ritratto alla Radiotelevisione svizzera RSI. Risale al settembre 2018 ed introdotta da un'impeccabile esecuzione dal vivo di 'E la vita, la vita'.

Pozzetto (Laveno, 14 luglio 1940) è cresciuto a Gemonio, tra il Lago Maggiore e il Lago di Varese, dove i suoi genitori, da Milano, trovarono rifugio durante i bombardamenti alleati.

Il duo

Tornato nel capoluogo lombardo dopo la fine della guerra, diplomato geometra, ritrova sui banchi di scuola Aurelio 'Cochi' Ponzoni, anch'egli cresciuto a Gemonio, e lo trascina nelle prime esperienze di cabaret.

Nel 1964 debuttano come 'Cochi e Renato' all'Osteria dell'Oca; presto approdano al Derby di Milano, locale dove non di rado la televisione va a cercare nuovi talenti per l'intrattenimento, e li trova: Cochi e Renato diventano protagonisti di varietà Rai come "Quelli della domenica", "Il poeta e il contadino", "Canzonissima".

Ponzoni progetta e inventa, Pozzetto ci mette la sua verve e una vena surreale, ma il merito è anche di Enzo Jannacci, che con il duo scrive motivi popolarissimi come "La canzone intelligente" o "E la vita, la vita".

Renato Pozzetto ospite di 'Politicamente scorretto' nel 2018.

Al Locarno Festival 2012, la sua carriera fu omaggiata con tre proiezioni speciali. Keystone / Urs Flueeler

Il cinema

Il debutto di Pozzetto nel cinema risale allo stesso anno dell'arrivo sul palco di Canzonissima, il 1974, quando Flavio Mogherini gli offre il ruolo del protagonista in 'Per amare Ofelia'. Lavorerà poi anche con Steno, Risi, Corbucci, Bolognini, Festa Campanile e qualche volta starà anche dietro la macchina da presa (la prima, nel 1978).

Per oltre due decenni, al ritmo di due o tre film l'anno, il suo nome in cartellone sarà garanzia di divertimento per il pubblico e di successo per i produttori.

Intanto Cochi è più in teatro che al cinema, ma negli anni duemila si ritroveranno, anche con una vera e propria reunion, prima per una miniserie tv a sfondo giallo ('Nebbia in Valpadana') poi nello spettacolo televisivo di cabaret Zelig, dove scopriranno che i più anziani non li hanno dimenticati e ai più giovani possono ancora regalare sorrisi.

Nel servizio del TG, stralci di altre interviste e immagini d'epoca.

"Le generazioni mie Teocoli, Boldi, Abatantuono, Villaggio", ricorda oggi il comico, "non le eguaglierà nessuno. Perché noi abbiamo fatto epoca. Con le nostre vite, le nostre abitudini e le nostre tristezze e le nostre tragedie. Perché un comico che può far veramente ridere deve "sorbirsi" esperienze di ogni genere".

Vedovo dal 2009, Renato Pozzetto ha avuto dalla moglie Brunella Gubler -sposata nel 1967- i figli Giacomo e Francesca.





