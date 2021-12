Berna stanzia 27 milioni per i farmaci contro il Covid-19

La Confederazione offre finanziamenti per 27 milioni di franchi Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.

Entro la fine del 2022 in Svizzera saranno disponibili nuovi farmaci contro il Covid-19: la Confederazione ha dato mandato a quattro aziende elvetiche per la loro ideazione, offrendo anche un finanziamento complessivo di 27 milioni di franchi. Lo ha comunicato lunedì mattina l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 dicembre 2021 - 13:06

tvsvizzera.it/mrj

Il finanziamento è assicurato da Berna in cambio di controprestazioni, come per esempio il diritto di acquistare per primi i farmaci una volta messi sul mercato. I fondi hanno potuto essere stanziati grazie alla modifica della legge Covid, approvata dal popolo lo scorso 28 novembre.

Contenuto esterno

Sono state nove le aziende candidatesi per questo programma. Le quattro “finaliste” sono state selezionate dall’UFSP in collaborazione son l'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione, tenendo conto del potenziale innovativo clinico del farmaco e della possibilità di un approvvigionamento rapido e sicuro.

Le aziende GeNuro SA Link esterno : si occuperà di sviluppare un anticorpo monoclonale per trattare gli effetti a lungo termine del Covid su pazienti affetti da gravi sintomi neuropsichiatrici.

: si occuperà di sviluppare un anticorpo monoclonale per trattare gli effetti a lungo termine del Covid su pazienti affetti da gravi sintomi neuropsichiatrici. Memo Therapeutics AG Link esterno : si impegnerà per lo sviluppo di un anticorpo monoclonale destinato a pazienti a rischio di un decorso grave.

: si impegnerà per lo sviluppo di un anticorpo monoclonale destinato a pazienti a rischio di un decorso grave. Kinarus AG Link esterno : cercherà di trovare una terapia antivirale e antinfiammatoria per tutti i livelli di gravità del Covid.

: cercherà di trovare una terapia antivirale e antinfiammatoria per tutti i livelli di gravità del Covid. Noorik Biopharmaceuticals AG Link esterno : svilupperà invece una terapia destinata a prevenire l'insufficienza respiratoria. End of insertion

