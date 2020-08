Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

All'esterno del club Indra una targa ricorda l'evento di 60 anni fa. Keystone / Daniel Bockwoldt

Il 17 agosto del 1960 i Beatles salirono per la prima volta sul palco all'Indra Club di Amburgo.

"I primi concerti sono stati piuttosto difficili, salivamo sul palco come Beatles e ci lanciavano addosso monetine e cose così - ricorda Paul McCartney, che all'epoca suonava la chitarra. Pelouche, enormi pupazzi, qualsiasi cosa per farci andare via. Suonavamo in sale anche completamente vuote. Ma andava bene così, abbiamo capito come superare le difficoltà, oltre a guadagnare i primi soldi".

Nei locali della città anseatica, i "fab five" - sì, perché all'inizio i Beatles erano cinque, con alla batteria Pete Best (che fu sostituito da Ringo Starr nel 1962) e al basso Stuart Sutcliffe (che se ne andò nel 1961) - si esibivano per diverse ore al giorno, fino a sei i fine settimana. "Suonavamo quello che ci piaceva di più e ai tedeschi piaceva purché il volume fosse forte", disse anni dopo John Lennon. "Ad Amburgo ogni sera avevamo la schiuma alla bocca, andavamo a tutto gas per sei o sette ore consecutive e tutto era assolutamente incredibile", ricordava George Harrison.

Ad Amburgo i Beatles ritornarono più volte sino alla fine del 1962. Questo periodo fu determinante per la loro carriera: il passaggio nella città tedesca non rappresentò solo il passaggio all'età adulta, ma fu anche un'occasione di crescita musicale e di incontri, in particolare con Klaus Voormann e la sua fidanzata Astrid Kirchherr, che fu la prima a fotografare i concerti del gruppo destinato a cambiare per sempre la storia del rock.

