Il fotografo delle future top-model senza trucco, il re dei calendari Pirelli, una leggenda della fotografia, è morto. A 74 anni si è spento in Francia il tedesco Peter Lindbergh.

Era celebre per aver immortalato, spesso in ritratti in bianco e nero, le più celebri top model per le cover di riviste patinate come Vogue, Vanity Fair e Harper's Bazaar e la sua caratteristica era quella di cogliere sempre le star in pose molto naturali e quasi senza maquillage. Lindbergh è stato l'unico fotografo a firmare tre edizioni del Calendario Pirelli (1996, 2002 e 2017).

"Se ne va un amico e un grande artista. Un maestro protagonista della storia della fotografia", lo ricorda Marco Tronchetti Provera, Ceo di Pirelli. "Abbiamo perso una leggenda", titola il sito del quotidiano tedesco Bild, mentre quello del settimanale Spiegel definisce Lindbergh "uno dei più influenti fotografi di moda degli ultimi 40 anni" e ricorda che ha lavorato per noti stilisti come Jean-Paul Gaultier e Giorgio Armani.

I suoi lavori sono stati esposti in numerose mostre, da ultimo nella sua città d'adozione Parigi ma anche a Monaco di Baviera e a Duesseldorf, nel bacino della Ruhr dove era cresciuto pur essendo nato in Polonia col nome di Peter Brodbeck sul finire (23 novembre 1944) della Guerra. Con la sua foto "White shirts" per Vogue del 1988, con sei future top-model tra cui Linda Evangelista vestite solo di bianche camice da uomo su una spiaggia di Malibu, Lindebergh ha scritto "la storia della fotografia", ricorda il settimanale.

"Mi interessano donne che hanno qualcosa da dire ed emanano autodeterminazione", ebbe a a dichiarare il fotografo che ha contribuito al fenomeno delle "Supermodel" alla Claudia Schiffer degli anni Novanta ma anche immortalato star da forte personalità come Kate Moss e Milla Jovovich. Un'altra sua celebre foto in bianco e nero è quella con Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford e due altre top strette in una strada di New York.

Le sue foto sono "erotiche ma non voyeristiche" e ispirate alla cultura degli anni Venti", nota lo Spiegel evidenziando l'acribia nella ricerca della "bellezza naturale" fatta anche di "pori, rughe e lentiggini": 37 mila gli scatti per l'edizione del Calendario Pirelli di due anni fa.

Sul mercato dell'arte le sue foto strappavano prezzi elevati, al livello di Richard Avedon ed Helmut Newton: una serie di ritratti di Keith Richards, il chitarrista dei Rolling Stones, fu venduta a Londra nel 2014 per 150 mila dollari.

Lindberg, che assunse questo nome d'arte a 29 anni per distinguersi da un concorrente omonimo, lascia tre di figli di primo letto e uno di 17 anni dal suo secondo matrimonio.



