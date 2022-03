È morto l'indipendentista corso Yvan Colonna

Aggredito in carcere ad Arles lo scorso 2 marzo da un altro detenuto, Yvan Colonna è deceduto martedì. Stava scontando una condanna all'ergastolo per l'assassinio del prefetto Claude Erignac nel 1998. Sull'isola non si escludono altre manifestazioni di protesta dopo quelle inscenate nelle scorse settimane.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 marzo 2022 - 13:19

