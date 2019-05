Secondo il quotidiano britannico Financial Times, lo spyware è stato realizzato dalla compagnia israeliana Nso Group, già implicata in diversi casi di infiltrazione nei telefonini di avvocati, attivisti per i diritti umani, dissidenti, giornalisti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Spiati dopo una sola chiamata WhatsApp 14 maggio 2019 - 13:40 Un virus informatico di tipo spyware è riuscito a violare diversi telefoni cellulari attraverso una singola chiamata inviata all'applicazione Whatsapp e senza bisogno che ci fosse una risposta. Lo ha rivelato martedì la stessa compagnia controllata da Facebook. Un portavoce ha riferito che il numero di smartphone infetti è di "alcune dozzine" e che il problema è stato scoperto all'inizio di maggio. Si tratterebbe dunque di attacchi mirati e non su larga scala. Tecnicamente, il virus scoperto è uno spyware, vale a dire di un programma che carpisce informazioni relative ad esempio alla navigazione su Internet e le invia a un soggetto terzo, sfruttando una vulnerabilità (un errore di programmazione) dell'applicazione. "I nostri ingegneri", ha spiegato il portavoce, "hanno scoperto che le persone obiettivo dell'infezione possono ricevere una o due chiamate da un numero che non conoscono e durante la chiamata il virus viene installato". L'applicazione di messaggistica WhatsApp ha oltre 1,5 miliardi di utenti. Secondo il quotidiano britannico Financial Times, lo spyware è stato realizzato dalla compagnia israeliana Nso Group, già implicata in diversi casi di infiltrazione nei telefonini di avvocati, attivisti per i diritti umani, dissidenti, giornalisti.