In prima linea, per fronteggiare l'emergenza, vi sono, tra gli altri, la Caritas diocesana e la comunità di Sant'Egidio, che non hanno mai chiuso i battenti durante questo periodo di pandemia, pur contando vittime e contagiati tra gli operatori e i volontari.

Nuove categorie di persone cadute nell'indigenza bussano alle porte delle mense, degli empori, dei centri di ascolto. Chiedono cibo ma anche risorse economiche per coprire le spese primarie, affitto, bollette, farmaci. In molti casi, il sostegno economico annunciato dal Governo è stato tardivo o non è mai arrivato.

Raddoppiano i poveri in Italia a causa del coronavirus. Su dieci milioni di persone che versano nell’indigenza, la metà sono cadute in povertà negli ultimi tre mesi. A Roma, gli enti benefici compiono sforzi straordinari per rispondere alle crescenti richieste di sostegno alimentare. Un sostegno arriva anche dalla Svizzera.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Scoppia la povertà a Roma Enrico Marra, Roma 17 maggio 2020 - 11:00 Raddoppiano i poveri in Italia a causa del coronavirus. Su dieci milioni di persone che versano nell’indigenza, la metà sono cadute in povertà negli ultimi tre mesi. A Roma, gli enti benefici compiono sforzi straordinari per rispondere alle crescenti richieste di sostegno alimentare. Un sostegno arriva anche dalla Svizzera. Nuove categorie di persone cadute nell'indigenza bussano alle porte delle mense, degli empori, dei centri di ascolto. Chiedono cibo ma anche risorse economiche per coprire le spese primarie, affitto, bollette, farmaci. In molti casi, il sostegno economico annunciato dal Governo è stato tardivo o non è mai arrivato. In prima linea, per fronteggiare l'emergenza, vi sono, tra gli altri, la Caritas diocesana e la comunità di Sant'Egidio, che non hanno mai chiuso i battenti durante questo periodo di pandemia, pur contando vittime e contagiati tra gli operatori e i volontari. L'Ambasciata di Svizzera in Italia ha voluto dare un contributo di solidarietà, versando l'equivalente di 5'000 pasti da offrire alle persone senza dimora. Abbiamo seguito l'ambasciatrice elvetica Rita Adam durante una visita alla mensa Caritas di Colle Oppio.