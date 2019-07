Diritto d'autore

Esodo estivo sull'asse Nord-Sud 13 luglio 2019 - 15:17 Con l'inizio delle vacanze estive a Nord delle Alpi, i viaggiatori diretti a Sud devono dar prova di grande pazienza: la coda di veicoli davanti al portale nord della galleria del San Gottardo questa mattina non è mai stata inferiore ai 10 chilometri. Verso le 6 e 30 di sabato mattina, la colonna di veicoli al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo aveva raggiunto i 13 chilometri. I tempi di attesa sull'autostrada A2 tra Erstfeld e Göschenen erano sabato mattina presto di circa due ore, secondo il sito web del Touring Club Svizzero (TCS) e nella tarda mattinata quando, la coda era di 10 chilometri, gli automobilisti hanno dovuto aspettare un'ora e 40 minuti prima di poter attraversare la galleria. Tempi di attesa sono registrati anche più a sud, alla frontiera tra Svizzera e Italia a Chiasso-Brogeda in direzione dell'Italia. Come alternativa al tunnel del San Gottardo il TCS raccomanda la strada del passo o l'autostrada A13 del San Bernardino. Questo weekend coincide con l'inizio delle vacanze scolastiche nel cantone di Zurigo, nel land tedesco della Renania settentrionale-Wesfalia e nelle province settentrionali dei Paesi Bassi. In altri cantoni svizzeri le vacanze sono cominciate già la settimana scorsa.