Maxi tamponamento sull'autostrada A2 16 maggio 2019 - 13:14 L'autostrada A2 è stata teatro giovedì mattina di un tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli. Il bilancio è di quattro feriti. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 all'altezza di Bioggio, a pochi chilometri da Lugano, in direzione nord. In un comunicato, la polizia indica che un furgone con rimorchio con targhe ticinesi ha tamponato alcune auto che si trovavano sulla corsia destra, in fase di decelerazione. Quattro persone sono state trasportate in ospedale. Stando alla polizia, hanno riportato ferite leggere. La chiusura dell'autostrada ha causato forti disagi al traffico. Verso le 10, la colonna si allungava ancora fino a Mendrisio, una ventina di chilometri più a sud.