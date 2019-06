Cinque banche multate per accordi illeciti sulle divise

Nel dettaglio le multe, impugnabili al Tribunale amministrativo federale, ammontano a 27 milioni di franchi per Barclays, 28.5 milioni per Citigroup, 9.5 milioni per JPMorgan, 1.5 milioni per MUFG Bank e 22.5 milioni per RBS (Royal Bank of Scotland).

Dall'indagine, partita nel 2014, è emerso che gli operatori di varie banche hanno concertato attraverso l'uso di chat room online il corso delle valute. Due erano i cartelli principali che hanno condizionato questo settore particolare: a "Three way banana split" hanno partecipato tra il 2007 e il 2013 dipendenti di Barclays, Citigroup, JPMorgan, Royal Bank of Scotland (RBS) e UBS mentre "Essex express" è stato, tra il 2009 e il 2012, frutto di un accordo tra Barclays, MUFG Bank, RBS e UBS.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Cinque banche multate per accordi illeciti sulle divise 06 giugno 2019 - 12:33 La Commissione della concorrenza (ComCo) ha sanzionato cinque banche straniere (Barclays, Citigroup, JP Morgan, MFUG Bank e RBS) per intese illecite sul mercato delle divise di cassa. Dall'indagine, partita nel 2014, è emerso che gli operatori di varie banche hanno concertato attraverso l'uso di chat room online il corso delle valute. Due erano i cartelli principali che hanno condizionato questo settore particolare: a "Three way banana split" hanno partecipato tra il 2007 e il 2013 dipendenti di Barclays, Citigroup, JPMorgan, Royal Bank of Scotland (RBS) e UBS mentre "Essex express" è stato, tra il 2009 e il 2012, frutto di un accordo tra Barclays, MUFG Bank, RBS e UBS. Nel dettaglio le multe, impugnabili al Tribunale amministrativo federale, ammontano a 27 milioni di franchi per Barclays, 28.5 milioni per Citigroup, 9.5 milioni per JPMorgan, 1.5 milioni per MUFG Bank e 22.5 milioni per RBS (Royal Bank of Scotland). Al momento nessun istituto finanziario elvetico ha subito conseguenze dall'inchiesta: l'organo federale di vigilanza ha precisato che alcuni istituti finanziari si sono autodenunciati beneficiando di un una riduzione delle sanzioni e fra di essi figura l'UBS che è stata esentata da multe. Credit Suisse è ancora sotto inchiesta mentre le posizioni di Julius Baer e Banca cantonale di Zurigo sono state archiviate. Recentemente anche la Commissione europea, con cui la ComCo collabora costantemente a livello di indagini, si era occupata di accordi cartellari sul mercato delle valute, infliggendo lo scorso 16 maggio una multa di 1,07 miliardi di euro a Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan e MUFG. Anche in questo caso la svizzera UBS, che aveva denunciato le irregolarità, ha potuto evitare di essere sanzionata.