Per contenere l'innalzamento delle temperature a 1,5 gradi, devono essere adottate misure adeguate per la riduzione delle emissioni entro la fine del 2020: il tempo insomma stringe dal momento che mancano solo 16 mesi per prendere provvedimenti, si legge in una nota degli attivisti.

Sul manifesto si poteva leggere la scritta "It's the Final Countdown – mancano 16 mesi". I partecipanti alla manifestazione, principalmente dei giovani, hanno persistito, malgrado gli ammonimenti a lasciare l'emiciclo della presidente della Camera, la ticinese Marina Carobbio Guscetti.

Attivisti in azione Fuoriprogramma ambientalista in Consiglio nazionale

