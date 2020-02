"Cambierà la vegetazione", anticipa l'esperto. "Prevediamo che ci siano interi ecosistemi che possono sparire, ovvero quegli ecosistemi che sono dipendenti dal fresco ma anche quelle specie che sono legate ai sistemi alpini, che hanno bisogno di una copertura nevosa importante durante l'inverno" e che vorranno risalire fino a quando, in vetta, non potranno andare oltre.

L'inverno meteorologico (1° dicembre-28 febbraio) sta per finire. Ma ci si chiede se sia mai davvero iniziato: in Svizzera, le temperature stagionali sono le più alte degli ultimi 150 anni e il mese di gennaio è stato il più caldo da quando si effettuano misurazioni giornaliere (oltre 140 anni). Anche in Europa del Nord, Russia o Canada le temperature del primo mese dell'anno hanno battuto tutti i record. La RSI ne ha parlato con un botanico e un ornitologo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Chi fa le spese di una primavera in anticipo 18 febbraio 2020 - 21:40 L'inverno meteorologico (1° dicembre-28 febbraio) sta per finire. Ma ci si chiede se sia mai davvero iniziato: in Svizzera, le temperature stagionali sono le più alte degli ultimi 150 anni e il mese di gennaio è stato il più caldo da quando si effettuano misurazioni giornaliere (oltre 140 anni). Anche in Europa del Nord, Russia o Canada le temperature del primo mese dell'anno hanno battuto tutti i record. La RSI ne ha parlato con un botanico e un ornitologo. A introdurre l'argomento, martedì mattina, è stato un tweet del centro regionale sud dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera. Nel giardino dell'istituto, a Locarno-Monti, le violette sono già fiorite, e l'anomalia nelle temperature non è destinata a scomparire nelle prossime due settimane. L'intervista del Quotidiano al meteorologo Luca Panziera Ma fino a che punto la primavera precoce -con temperature che sfiorano i 25 gradi e fiori che sbocciano appena dopo Natale- costituisce un problema per la flora e la fauna? Il botanico Nicola Schönenberger ricorda che di inverni caldi ce ne sono sempre stati. Il problema è, semmai, il susseguirsi di parecchi inverni miti. "Cambierà la vegetazione", anticipa l'esperto. "Prevediamo che ci siano interi ecosistemi che possono sparire, ovvero quegli ecosistemi che sono dipendenti dal fresco ma anche quelle specie che sono legate ai sistemi alpini, che hanno bisogno di una copertura nevosa importante durante l'inverno" e che vorranno risalire fino a quando, in vetta, non potranno andare oltre. Analogamente, spiega l'ornitologo Livio Rey, a soffrire di più saranno gli uccelli abituati alle temperature fredde. Ma anche i migratori di lunga distanza hanno un problema: quando tornano in Svizzera, la primavera già inoltrata fa trovare loro meno cibo. Le uova di insetti, ad esempio, sono già schiuse.