Il ghiaccio è stato rotto per consentire ad alcuni coraggiosi di accedere all'acqua, la cui temperatura non superava 1°C. L'aria era per contro particolarmente mite per la stagione e ha toccato gli 8 gradi, indicano gli organizzatori.

Il momento clou della manifestazione (nata per celebrare il 25esimo dalla temperatura più bassa mai registrata in Svizzera, -41,8°C) è stato il bagno nel lago Taillères gelato.

Si potrebbe osservare che la tradizione, che vuole che gli ultimi tre giorni di gennaio siano i più freddi dell'anno, sia stata sconfessata. In realtà, rivela MeteoSvizzera sabato nel suo blogLink esterno , secondo le misurazioni non esiste alcuna evidenza che i giorni dal 29 al 31 siano i più rigidi. Negli ultimi anni, inoltre, di Giorni della merla veramente freddi ce ne sono stati pochi. Intanto, i meteorologi riportano alcune ipotesi su perché si chiamino così.

Il mese scorso, 13 stazioni di misurazione in Svizzera hanno registrato un soleggiamento record. Quanto alle temperature, tornando ai dati diramati Link esterno da MeteoSvizzera, in diverse località sono stati raggiunti o superati i record di temperatura precedenti relativi a questo mese.

Dello stesso argomento riferisce sabato il servizio meteorologico Meteonews, che offre un confronto con la media 1980-2010. A Lugano, la temperatura media di gennaio è risultata essere di 5°C, ovvero 1,7 gradi in più del dato trentennale. I millimetri di pioggia sono stati 5,6 (contro i 66,2 che, mediamente, si registrano in gennaio) e si sono contate 172,9 ore di sole (il 39% in più).

Il mese di gennaio è stato il terzo più caldo al di sopra dei 1000 metri in Svizzera da quando si effettuano le misurazioni sistematiche (1864), mentre a nord delle Alpi si è trattato del primo mese dell'anno più soleggiato da oltre un secolo (130 ore di sole). Lo rende noto l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera, che mette in evidenza anche la scarsità di precipitazioni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Gennaio molto mite e soleggiato in Svizzera 01 febbraio 2020 - 20:25 Il mese di gennaio è stato il terzo più caldo al di sopra dei 1000 metri in Svizzera da quando si effettuano le misurazioni sistematiche (1864), mentre a nord delle Alpi si è trattato del primo mese dell'anno più soleggiato da oltre un secolo (130 ore di sole). Lo rende noto l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera, che mette in evidenza anche la scarsità di precipitazioni. Dello stesso argomento riferisce sabato il servizio meteorologico Meteonews, che offre un confronto con la media 1980-2010. A Lugano, la temperatura media di gennaio è risultata essere di 5°C, ovvero 1,7 gradi in più del dato trentennale. I millimetri di pioggia sono stati 5,6 (contro i 66,2 che, mediamente, si registrano in gennaio) e si sono contate 172,9 ore di sole (il 39% in più). Il mese scorso, 13 stazioni di misurazione in Svizzera hanno registrato un soleggiamento record. Quanto alle temperature, tornando ai dati diramati da MeteoSvizzera, in diverse località sono stati raggiunti o superati i record di temperatura precedenti relativi a questo mese. Precipitazioni sporadiche I Giorni della merla Si potrebbe osservare che la tradizione, che vuole che gli ultimi tre giorni di gennaio siano i più freddi dell'anno, sia stata sconfessata. In realtà, rivela MeteoSvizzera sabato nel suo blog, secondo le misurazioni non esiste alcuna evidenza che i giorni dal 29 al 31 siano i più rigidi. Negli ultimi anni, inoltre, di Giorni della merla veramente freddi ce ne sono stati pochi. Intanto, i meteorologi riportano alcune ipotesi su perché si chiamino così. Vai all'articolo: I merli cambieranno colore? Mite pure la Siberia Sabato, si è svolta a La Brévine -località del Canton Neuchâtel che viene comunemente chiamata 'La Siberia della Svizzera- la 9° edizione della Fête du froid (Festa del freddo). Il momento clou della manifestazione (nata per celebrare il 25esimo dalla temperatura più bassa mai registrata in Svizzera, -41,8°C) è stato il bagno nel lago Taillères gelato. Il ghiaccio è stato rotto per consentire ad alcuni coraggiosi di accedere all'acqua, la cui temperatura non superava 1°C. L'aria era per contro particolarmente mite per la stagione e ha toccato gli 8 gradi, indicano gli organizzatori.