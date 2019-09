Il diretto interessato sottolinea inoltre che non si sta sottraendo alle proprie responsabilità e che i problemi da risolvere attualmente li affronterà personalmente, poiché resterà in carica fino alla fine del 2020.

Ferrovie federali svizzere, il direttore generale si dimette 04 settembre 2019 - 12:02 Le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno registrato nel primo semestre di quest'anno un risultato in calo del 4,5% su base annua a 279 milioni di franchi. Lo hanno comunicato mercoledì le FFS precisando che a livello operativo il 2019 resta un anno "impegnativo". Durante la stessa conferenza stampa, il CEO Andreas Meyer ha annunciato a sorpresa le proprie dimissioni. Questo non avrebbe però nulla a che vedere con i problemi e le critiche con cui l'azienda si è dovuta confrontare di recente. I passeggeri trasportati quotidianamente dalle FFS sono stati, nel primo semestre del 2019, 1,29 milioni, in crescita del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ciò è dovuto alla crescita di base nel traffico viaggiatori, ma anche all'elevata domanda di biglietti risparmio offerti in maggior numero. "Il buon risultato semestrale" lascia margine di manovra per una riduzione dei prezzi e miglioramenti del servizio per ulteriori 60 milioni di franchi, comunicano le FFS. Quest'anno resta però "impegnativo", secondo le ferrovie, e ciò anche a causa del ritardo nella fornitura dei treni bipiano di Bombardier per il traffico a lunga percorrenza e i numerosi cantieri per lavori di costruzione e di manutenzione. Questo ha comportato da un lato la scarsità di risorse per quanto riguarda il personale e il materiale rotabile e, dall'altro, ha richiesto ai collaboratori FFS molto lavoro supplementare, viene precisato in una nota. Molte critiche sono state sollevate nei confronti delle FFS nel corso del semestre appena trascorso, ad esempio quando la canicola ha mandato nel caos il traffico ferroviario o quando, per recuperare il ritardo accumulato, alcuni treni non si sono fermati a determinate stazioni. La prima metà del 2019 è stato inoltre offuscata dal tragico quanto assurdo incidente sul lavoro costato la vita a un controllore 54enne a inizio agosto alla stazione di Baden (nel cantone Argovia). Le FFS hanno attuato le prime misure immediate e avviato ulteriori controlli speciali. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) sta indagando sull'incidente. +Capotreno muore trascinato da un convoglio, l'omaggio dei colleghi Le dimissioni annunciate mercoledì dal direttore generale delle FFS Andreas Meyer non avrebbero però nulla a che vedere con quanto successo negli ultimi sei mesi. La decisione, comunicata a sorpresa durante la conferenza stampa sui risultati semestrali, sarebbe stata presa prima. Il diretto interessato sottolinea inoltre che non si sta sottraendo alle proprie responsabilità e che i problemi da risolvere attualmente li affronterà personalmente, poiché resterà in carica fino alla fine del 2020.