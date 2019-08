La partnership consentirà di sfruttare i rispettivi punti forti (la ferrovia per le lunghe distanze tra bacini economici, la strada per la distribuzione al dettaglio e ai consumatori) ed elaborare nuove soluzioni porta a porta.

Un terzo di FFS Cargo agli autotrasportatori 30 agosto 2019 - 13:25 Un gruppo di quattro fornitori di servizi logistici (Planzer, Camion Transport, Galliker e Bertschi) ha deciso di acquisire il 35% delle azioni di FFS Cargo. La collaborazione, indicano venerdì le Ferrovie federali svizzere FFS, mira a stimolare il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla rotaia, rafforzando la competitività della ferrovia nella catena logistica. La transazione tra il gruppo privato Swiss Combi AG e le FFS, che resteranno azionista di maggioranza col 65% dei titoli, deve ancora ricevere l'avvallo delle autorità in materia di concorrenza, una cui decisione è attesa per il primo trimestre 2020. Non ne è stato divulgato l'ammontare. SBB Cargo International sarà distaccata da FFS Cargo per essere direttamente legata alle Ferrovie federali: è dunque esclusa dall'operazione. Stando a una nota, l'operazione permetterà di rafforzare FFS Cargo sul lungo periodo, con l'acquisizione di nuovi clienti e l'aumento del tasso di occupazione dei treni. Le aziende che detengono Swiss Combi AG (Planzer e Camion Transport al 40%, Galliker e Bertschi al 10%) hanno l'obiettivo di spostare il trasporto merci sempre più dalla strada al treno, anche in nome di un maggior rispetto dell'ambiente. La partnership consentirà di sfruttare i rispettivi punti forti (la ferrovia per le lunghe distanze tra bacini economici, la strada per la distribuzione al dettaglio e ai consumatori) ed elaborare nuove soluzioni porta a porta. Le FFS assicurano che l'accordo non comporterà soppressioni supplementari di posti di lavoro. Prosegue, tuttavia, una riduzione degli effettivi già intrapresa e comunicata nel marzo 2018.