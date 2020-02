Il tunnel attirerà più traffico in città, dicono, e per costruirlo si sacrificheranno spazi verdi e abitazioni.

Ma non a tutti questa prospettiva piace: in primis, a causa del grande e duraturo cantiere che comporta.

La Rosengartenstrasse è stata fino agli anni Settanta una strada di Paese. Trasformata provvisoriamente in un segmento della tangenziale, lo è rimasta fino a oggi. Vi transita ogni giorno il triplo di veicoli di quanti non ne passino, in media, al San Gottardo.

Domenica 9 febbraio, i cittadini del canton Zurigo decideranno se interrare una delle strade più trafficate e inquinate della Svizzera. Il progetto sottoposto a votazione popolare prevede di spostare in galleria il traffico veicolare della Rosengartenstrasse, che attraversa il quartiere di Wipkingen, e lasciare in superficie due nuove linee del tram. Un'operazione da un miliardo di franchi.

