Anche in pianura il vento è stato forte, come per i 90 km/h misurati a Lucerna, riferiti da SRF MeteoLink esterno . Il fronte freddo che ha attraversato il Paese ha causato anche molta pioggia.

Una tempesta invernale ha investito nella notte tra domenica e lunedì la Svizzera, con forti raffiche di vento e precipitazioni, in parte abbondanti. Non si segnalano danni, ma è salito il pericolo di valanghe, che in vaste regioni delle Alpi è ora "forte" (di grado 4 su una scala di 5).

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Venti, piogge e rischio valanghe in Svizzera 24 dicembre 2018 - 21:25 Una tempesta invernale ha investito nella notte tra domenica e lunedì la Svizzera, con forti raffiche di vento e precipitazioni, in parte abbondanti. Non si segnalano danni, ma è salito il pericolo di valanghe, che in vaste regioni delle Alpi è ora "forte" (di grado 4 su una scala di 5). Sul massiccio del Titlis, nella Svizzera centrale, le folate hanno raggiunto i 143 km/h. Sono state registrate punte di 131 km/h sullo Jungraujoch (Berna) e di 130 km/h sul massiccio del Säntis, nella Svizzera orientale. Anche in pianura il vento è stato forte, come per i 90 km/h misurati a Lucerna, riferiti da SRF Meteo. Il fronte freddo che ha attraversato il Paese ha causato anche molta pioggia. Valanghe spontanee La neve fresca e i venti tempestosi, indica l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) di Davos, hanno portato il pericolo al grado 4 (su una scala di 5): sono cioè probabili valanghe spontanee, anche di grandi dimensioni, e gli appassionati di sport invernali dovranno prestare molta attenzione. I pericoli maggiori, nota l'Istituto, si trovano sui pendii al di sotto dei 2200 metri. La tendenza per i prossimi giorni indica che il pericolo diminuirà. In mattinata, una valanga ha temporaneamente interrotto il collegamento ferroviario tra i cantoni Uri e Grigioni. Il problema è stato rapidamente, ma da metà pomeriggio la linea Andermatt-Disentis è stata chiusa a causa del pericolo. A sud delle Alpi Nel canton Ticino e nel Moesano, dove il pericolo indicato dall'Istituto va da moderato (grado 2) a marcato (grado 3), ci si prepara intanto a un Natale primaverile: le temperature supereranno i 10, 12 gradi. Una situazione meteorologica che si protrarrà fino all'inizio dell'anno nuovo.