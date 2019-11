Lunedì in serata la procura di Genova ha disposto la chiusura del tratto autostradale della A26, compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Questo per verifiche puntuali dei viadotti Fado Nord e Pecetti Sud. Martedì in mattinata l'autostrada è stata parzialmente riaperta al traffico.



L'incubo di una nuova possibile tragedia rende più prudenti le autorità. (Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.)

Dopo il crollo del viadotto sulla A6 Savona-Torino, ora anche un tratto dell'A26 vicino a Genova è stato chiuso tra lunedì e martedì mattina per "verifiche". Lunedì in serata, Autostrade per l'Italia ha reso noto che a partire dalle 21.30 sarebbe stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni la tratta dell'autostrada A26 compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Una misura - disposta dalla procura di Genova - assunta per consentire verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud.

Situazione preoccupante

Si aggrava così la situazione della viabilità per la Liguria, mentre la frana che ha distrutto il viadotto della Madonna del Monte sulla A6 Savona-Torino al momento è ferma. Ci sono però ancora 15mila metri cubi di fango in bilico, che potrebbero scivolare a valle in un attimo, velocissimi, così come veloci sono stati quei 30mila metri cubi di terra che hanno abbattuto i piloni del viadotto 'correndo' a 20 metri al secondo.

La massa instabile potrebbe cadere a valle in qualsiasi momento anche in previsione del fatto che mercoledì tornerà a piovere. Forte preoccupazione è stata esternata dagli esperti dell'università di Firenze Nicola Casagli e della Fondazione Cima Luca Ferraris, che hanno effettuato oggi un sopralluogo come membri dei centri di eccellenza del dipartimento nazionale di Protezione civile che rappresentano.

Preoccupazione che ha portato alla installazione di centraline di monitoraggio costante con laser e radar e un sistema di allerta pluviometrico. Il monitoraggio è utile anche a fornire elementi per poter "riaprire la carreggiata sud dell'autostrada a breve almeno a senso unico alternato", come ha detto il governatore Toti.

Ecco la notizia del nostro Tg.

tvsvizzera.it/fra con RSI

