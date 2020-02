Il 40enne al passaggio in dogana ha detto agli agenti della Guardia di Finanza italiana di avere con sé dieci orologi di pregio che stava importando in Italia, mostrando il numero di serie appuntato sul carnet rilasciato dalla Camera di Commercio del Cantone Ticino, ma una matricola è risultata errata, facendo scattare la perquisizione.

Un quarantenne italiano residente in Svizzera è stato denunciato per contrabbando aggravato dalla Guardia di Finanza che, durante un controllo al valico di Gaggiolo (in provincia di Varese), ha trovato nascosti nel veicolo 34 orologi da collezione, per un valore di oltre 1 milione e mezzo di euro.

Traffico di lusso Fermato in dogana con oltre 1,5 milioni di euro in orologi

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Fermato in dogana con oltre 1,5 milioni di euro in orologi 22 febbraio 2020 - 20:10 Un quarantenne italiano residente in Svizzera è stato denunciato per contrabbando aggravato dalla Guardia di Finanza che, durante un controllo al valico di Gaggiolo (in provincia di Varese), ha trovato nascosti nel veicolo 34 orologi da collezione, per un valore di oltre 1 milione e mezzo di euro. Il 40enne al passaggio in dogana ha detto agli agenti della Guardia di Finanza italiana di avere con sé dieci orologi di pregio che stava importando in Italia, mostrando il numero di serie appuntato sul carnet rilasciato dalla Camera di Commercio del Cantone Ticino, ma una matricola è risultata errata, facendo scattare la perquisizione. Nel veicolo sono stati trovati altri 24 orologi di lusso. Si presume che l'uomo, diretto a Parma, avesse intenzione di venderli in nero. Alcuni sarebbero già stati venduti. Le autorità stanno ora cercando di rintracciare gli acquirenti.