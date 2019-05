Sull'articolo Salva-Roma, il Movimento 5 Stelle annuncia battaglia in sede di conversione in legge del decreto.

Mentre la norma voluta dai 5 Stelle per appianare i debiti pregressi all'amministrazione Raggi esce in buona parte stralciata da un Consiglio dei ministri durato quattro ore, i 5 Stelle continuano a chiedere le dimissioni del sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armano Siri, indagato per corruzione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Italia, litigi ormai quotidiani al Governo 24 aprile 2019 - 13:20 Si arroventano in Italia le polemiche interne al governo Lega-5 Stelle. L'annuncio dello stralcio della norma Salva-Roma (articolo del decreto crescita sui debiti della capitale), dato alla stampa martedì dal leader della Lega Matteo Salvini prima del Consiglio dei ministri, ha fatto infuriare il premier Giuseppe Conte. "Non siamo i tuoi passacarte": questa la frase che avrebbe pronunciato Conte all'indirizzo del ministro dell'Interno, e che fotografa un esecutivo italiano sull'orlo della crisi. Salvini e l'altro vicepremier Luigi Di Maio, peraltro, hanno proseguito martedì in serata uno scontro che si protrae da giorni. Mentre la norma voluta dai 5 Stelle per appianare i debiti pregressi all'amministrazione Raggi esce in buona parte stralciata da un Consiglio dei ministri durato quattro ore, i 5 Stelle continuano a chiedere le dimissioni del sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armano Siri, indagato per corruzione. Da quando è iniziata la campagna elettorale per le Europee, tutto sembra dividere i due alleati di governo Lega e Movimento 5 Stelle. Ma ciò che all'inizio poteva sembrare un gioco delle parti, ora pare sfuggire di mano. Armando Siri è indagato in relazione a una norma a favore dell'energia eolica. È l'ideologo della flat tax consigliere economico di Salvini, che lo difende a spada tratta. Sull'articolo Salva-Roma, il Movimento 5 Stelle annuncia battaglia in sede di conversione in legge del decreto.