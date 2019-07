Due minuti e 36 secondi di eclissi totale di sole: è quanto si è potuto osservare martedì tra il Pacifico, il Cile e l'Argentina, in una fascia di 150 chilometri. Un oscuramento di pari portata qui non si verificava da oltre due secoli. E le immagini diffuse in streaming via Internet in tutto il mondo sono spettacolari. Vediamole.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Immagini dalla grande eclissi del Sudamerica 03 luglio 2019 - 15:00 Due minuti e 36 secondi di eclissi totale di sole: è quanto si è potuto osservare martedì tra il Pacifico, il Cile e l'Argentina, in una fascia di 150 chilometri. Un oscuramento di pari portata qui non si verificava da oltre due secoli. E le immagini diffuse in streaming via Internet in tutto il mondo sono spettacolari. Vediamole. 'La grande eclissi del Sudamerica' è iniziata poco dopo le 21 ora svizzera; le 15 a Santiago. È stata ammirata di persona da centinaia di migliaia di persone, rimaste per un paio d'ore con il naso all'insù a seguire la luna che si frappone tra la Terra e la nostra stella, lasciandone visibile la corona. Nel nord del Cile, tra turisti e appassionati di astronomia sono arrivate circa 300 mila persone. Un'affluenza che ha costretto agli straordinari le forze dell'ordine, i sanitari, i commerci e le compagnie idriche. Durante l'eclissi totale di sole, la temperatura è scesa di tre gradi.