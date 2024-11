Il “no” all’ampliamento delle autostrade svizzere si precisa

Questo tratto nei pressi di Nyon era uno di quelli che avrebbero dovuto essere portati a tre corsie. Keystone / Noemi Cinelli

A mano a mano che giungono i risultati dai vari Cantoni, il probabile rifiuto dell’elettorato svizzero al progetto di estensione della rete autostradale svizzera si delinea sempre più. Il “no” dovrebbe attestarsi al 52%, stando alla prima proiezione dell’istituto gfs.bern.

Daniele Mariani

L’esito della votazione di domenica sull’ampliamento della rete autostradale svizzera non è ancora certo, ma quando mancano ancora i risultati di una manciata di Cantoni il “no” sembra profilarsi sempre più.

La probabile bocciatura del decreto federale sulla fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali non giunge del tutto inaspettato. Dall’ultimo sondaggio era infatti emerso che l’elettorato era praticamente diviso in ugual misura tra fautori e contrari.

Se a spoglio terminato il risultato dovesse confermarsi, si tratterebbe comunque di una sorpresa. All’inizio della campagna, il “sì” faceva ancora corsa in testa e normalmente in Svizzera più la votazione si avvicina e più le posizioni dell’elettorato tendono ad accostarsi a quelle del Governo. Questa volta, però, è andata inversamente.

Il piano su cui era chiamato ad esprimersi la cittadinanza, previsto nell’ambito del Programma di sviluppo strategico strade nazionali 2030, contempla l’allargamento di sei tratte autostradali lungo l’A1, l’asse principale che collega l’est all’ovest della Svizzera.

Nella Svizzera francese, la tratta Le Vengeron (Cantone Ginevra) – Coppet (Vaud) – Nyon (Vaud) sarebbe allargata a tre corsie in entrambe le direzioni per 19 chilometri. Nella Svizzera tedesca, i progetti riguardano la tratta di Wankdorf-Schönbühl (Berna) che passerebbe da tre a quattro corsie. La tratta Schönbühl-Kirchberg (Berna) passerebbe da due a tre. Le gallerie di Fäsenstaub (Sciaffusa) del Rhin (Basilea Città e Basilea Campagna) e del Rosenberg (San Gallo) sarebbero raddoppiate.

Proposto come detto dal Governo e accettato dalla maggioranza del Parlamento, il progetto – di un costo complessivo di 5,3 miliardi di franchi – ha per obiettivo di aumentare le capacità in questi punti, che costituiscono dei colli di bottiglia. Inoltre, si vuole evitare che in queste regioni il traffico si riversi sulle strade cantonali e comunali.

La necessità di poter contare su infrastrutture funzionali

A far campagna in favore del “sì” sono stati soprattutto gli ambienti economici, le organizzazioni che difendono gli interessi del settore automobilistico, in particolare il Touring Club Svizzero, e i partiti di destra – Unione democratica di centro e Partito liberale radicale. Oltre agli argomenti già menzionati, è stata messa in avanti la necessità per la Svizzera di disporre di infrastrutture funzionali e affidabili per rispondere ai bisogni crescenti di mobilità e di garantire l’approvvigionamento del Paese grazie a una rete stradale adatta.

Secondo i sondaggi condotti dall’istituto gfs.bern, queste tesi hanno trovato una eco più marcata tra la popolazione maschile, che si posiziona piuttosto a destra, risiede in piccole agglomerazioni e dispone di un reddito elevato.

“Stop alla follia autostradale”

Il referendum, intitolato “Stop alla follia autostradale”, è stato lanciato con successo da un’ampia alleanza guidata dall’Associazione traffico e ambiente (ATA) e dall’organizzazione ambientalista Straffico, sostenute dai partiti di sinistra. Il progetto – hanno sostenuto – è incompatibile con gli obiettivi climatici che la Confederazione si è fissata ratificando gli accordi di Parigi. Ampliare l’offerta significa creare domanda e quindi a medio-lungo termine aumentare ulteriormente il traffico.

Inoltre, i costi di queste nuove infrastrutture sono stati definiti “esorbitanti”. Oltre ai 5,3 miliardi di franchi, bisogna considerare anche le spese per la manutenzione futura.

Argomenti, questi, che hanno fatto breccia soprattutto tra le donne, i più giovani, le persone affiliate ai partiti di sinistra e ambientalisti e con un livello d’istruzione elevato.

