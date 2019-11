I divari dipendono dalle disposizioni in materia sanitaria, che sono disciplinate a livello cantonale e si riflettono anche sui costi affrontati da chi è in casa di cura.

I pensionati non abbastanza poveri da ricevere le prestazioni complementariLink esterno , ma con redditi non sufficientemente alti da coprire i costi, devono attingere ai propri risparmi. Fino a quando non rientrano, essi stessi, nella fascia più debole della popolazione.

Un anziano che vive solo a Friburgo, con un livello medio di reddito e patrimonio, spende in media 2'200 franchi (è la cifra più bassa in Svizzera) per cura e assistenza a domicilio. La stessa persona, a Bellinzona, dovrebbe metterne in conto 6'100; a Berna ben 23'000.

Vi sono notevoli differenze regionali, che l'indagine quantifica con precisione in franchi: per la prima volta sono stati analizzati costi di assistenza e cura non coperti dall'assicurazione malattia a livello individuale. Una prospettiva importante, poiché la maggior parte di essi ricade sul pensionato stesso.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Se le cure a domicilio erodono i risparmi 21 novembre 2019 - 13:45 Tra un cantone svizzero e l'altro, i costi per i servizi di assistenza e cura a domicilio degli anziani possono variare di decine di migliaia di franchi l'anno. È quanto emerge da uno studio commissionato da 9 fondazioni alla Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale FHNW, i cui risultati sono stati presentati giovedì. Chi guadagna e possiede poco, di solito può contare sugli aiuti sociali. Ma sul portafogli di un anziano del ceto medio, essere assistito in casa ha un impatto particolarmente forte. Vi sono notevoli differenze regionali, che l'indagine quantifica con precisione in franchi: per la prima volta sono stati analizzati costi di assistenza e cura non coperti dall'assicurazione malattia a livello individuale. Una prospettiva importante, poiché la maggior parte di essi ricade sul pensionato stesso. Un anziano che vive solo a Friburgo, con un livello medio di reddito e patrimonio, spende in media 2'200 franchi (è la cifra più bassa in Svizzera) per cura e assistenza a domicilio. La stessa persona, a Bellinzona, dovrebbe metterne in conto 6'100; a Berna ben 23'000. I pensionati non abbastanza poveri da ricevere le prestazioni complementari, ma con redditi non sufficientemente alti da coprire i costi, devono attingere ai propri risparmi. Fino a quando non rientrano, essi stessi, nella fascia più debole della popolazione. I divari dipendono dalle disposizioni in materia sanitaria, che sono disciplinate a livello cantonale e si riflettono anche sui costi affrontati da chi è in casa di cura.