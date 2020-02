Diritto d'autore

USA, uomo uccide cinque persone in una birreria a Milwaukee 27 febbraio 2020 - 10:54 Un uomo armato ha aperto il fuoco mercoledì all'interno di un edificio della birreria Molson Coors Beverage a Milwaukee, nel Wisconsin, uccidendo cinque impiegati prima di togliersi a sua volta la vita, ha comunicato la polizia. L'autore 51enne che l'ha compiuta era un ex dipendente della società che sarebbe stato licenziato poche ore prima. Nello stabilimento di Milwaukee lavorano 1'400 persone. Lo scorso autunno ha annunciato un progetto di che prevede la chiusura dei suoi uffici a Denver e la rilocalizzazione di impieghi a Milwaukee, misure che prevedono la soppressione di 400-500 impieghi. La sparatoria, nel pieno della campagna per le primarie del partito democratico, è destinata a entrare nel dibattito politico. L'introduzione di norme più severe sulla vendita e il possesso delle armi da fuoco sono uno dei temi che scalda di più gli animi nel paese. Proprio a Milwaukee, si terrà la convention democratica alla fine della quale verrà designato ufficialmente il candidato per l'elezione presidenziale del 3 novembre. Secondo il Gun Violence Archive (GVA), nel 2019 negli Stati Uniti sono state 417 le "sparatorie di massa" ("mass shooting"), il livello più alto dal 2013, quando l'Ong ha cominciato a raccogliere i dati. GVA considera come "Mass Shooting" le sparatorie durante le quali vengono ferite almeno 4 persone, senza considerare chi apre il fuoco. Viene invece definito " invece Mass Murder" ("strage" o, letteralemente "omicidio di massa") un caso in cui almeno quattro persone, sparatore escluso, restano uccise. Situazione che è si è verificata 31 volte negli Stati uniti nel 2019 e quattro volte dall'inizio del 2020.