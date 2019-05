Mu possiede tutte le versioni della console di gioco portatile. La prima, commercializzata in Giappone, risale a 30 anni fa. Ma riesce a conquistare, come si vede nel servizio, anche qualche figlio o nipote dei videogiocatori originari.

Ai giovanissimi, il Game Boy può insomma sembrare preistoria. Ma accende emozioni immediate nei trenta-quarantenni come Antonio Mu, collezionista di Pianezzo intervistato dal QuotidianoLink esterno della RSI.

È una scatoletta grigia con schermo a cristalli liquidi capace di appena quattro tonalità di grigio/verde, un comando direzionale a croce e accessori che oggi fanno sorridere (come la fotocamera in bianco e nero con risoluzione di poco superiore a 100 x 100 px).

Compie trent'anni una console che costituì una svolta nella storia dei videogiochi. Un dispositivo tascabile, come fino ad allora erano stati solo singoli "giochini" elettronici. Il Game Boy aveva invece cartucce intercambiabili e conquistò schiere di estimatori in tutto il mondo. La Radiotelevisione svizzera ha fatto visita a un collezionista in Ticino.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Trent'anni fa debuttava il Game Boy 10 aprile 2019 - 22:25 Compie trent'anni una console che costituì una svolta nella storia dei videogiochi. Un dispositivo tascabile, come fino ad allora erano stati solo singoli "giochini" elettronici. Il Game Boy aveva invece cartucce intercambiabili e conquistò schiere di estimatori in tutto il mondo. La Radiotelevisione svizzera ha fatto visita a un collezionista in Ticino. È una scatoletta grigia con schermo a cristalli liquidi capace di appena quattro tonalità di grigio/verde, un comando direzionale a croce e accessori che oggi fanno sorridere (come la fotocamera in bianco e nero con risoluzione di poco superiore a 100 x 100 px). Ai giovanissimi, il Game Boy può insomma sembrare preistoria. Ma accende emozioni immediate nei trenta-quarantenni come Antonio Mu, collezionista di Pianezzo intervistato dal Quotidiano della RSI. Mu possiede tutte le versioni della console di gioco portatile. La prima, commercializzata in Giappone, risale a 30 anni fa. Ma riesce a conquistare, come si vede nel servizio, anche qualche figlio o nipote dei videogiocatori originari.