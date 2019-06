Sempre nel 2018, hanno optato per l’unione domestica registrata 700 coppie dello stesso sesso, il che rappresenta una diminuzione dell’11,3% rispetto all’anno precedente. Benché nelle unioni registrate la quota più alta sia quella delle coppie maschili, quella delle coppie femminili non è mai stata così importante (61% rispetto al 39%).

La stagione estiva è propizia ai matrimoni: in particolare, nel 2018, i mesi di giugno e agosto sono quelli in cui se ne sono registrati di più.

Nel 2018 sono stati celebrati 40 700 matrimoni, ovvero lo 0,3% in più rispetto al 2017. Questo aumento riguarda sia i matrimoni fra cittadini svizzeri (+0,5%) che quelli fra cittadini stranieri (+2,1%), mentre quelli misti sono in calo (–0,8%). La tendenza a sposarsi, continua tuttavia a diminuire: si stima che la quota degli uomini e delle donne che un giorno potrebbero convolare a nozze sia di anno in anno sempre minore.

Il 40% dei divorzi ha luogo nei primi 10 anni di matrimonio e il 30% dopo 20 o più anni di vita in comune. La durata media di un matrimonio al momento del divorzio è di 15,2 anni. Se il comportamento della popolazione osservato nel 2018 dovesse confermarsi in futuro, due matrimoni su cinque (40,2%) potrebbero concludersi con un divorzio.

Come ricorda l'Ufficio federale di statistica (UST), i divorzi hanno registrato una rapida progressione dalla fine degli anni ’60 fino al 1999, quando il loro numero ammontava a poco meno di 21 mila. Nel 2010 è stato registrato il record, pari a 22 100 casi di divorzio. I picchi osservati coincidono a modifiche apportate alla legislazione in materia.

