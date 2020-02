Il numero di infortuni non professionali è invece aumentato in misura inferiore alla crescita del numero di assicurati. Proporzionalmente, la quota di sinistri è dunque leggermente inferiore a quella del 2018.

Dalla metà degli anni Ottanta, in Svizzera, si verificano più infortuni non professionali che professionali. Oggi, il rapporto è di 6 a 4. Un cambiamento riconducibile al mutato stile di vita, al rafforzamento della prevenzione degli incidenti sul lavoro e alla diminuzione dei lavori ad alto rischio dovuta ad esempio alla crescente automazione dei processi [fonte: Suva].

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Più incidenti sugli sci nel 2019 12 febbraio 2020 - 14:50 Il numero di infortuni segnalati alla Suva (azienda di diritto pubblico indipendente che offre in Svizzera l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali e gli infortuni) è aumentato nel 2019 dello 0,8%, a quota 480'000. Sono cresciuti soprattutto gli incidenti sugli sci, aggravio riconducibile a un inverno particolarmente soleggiato e nevoso. Più sciatori sulle piste vuol dire anche più infortuni, osserva il comunicato dell'Istituto nazionale di assicurazione Suva. I casi che hanno coinvolto sciatori sono stati 14'870, in aumento del 6,9% rispetto all'anno precedente. Quelli con lo snowboard 2'539 (+3,9%). Sull'arco di tutto l'anno, la Suva ha registrato la maggior parte degli infortuni nel calcio (oltre 27'000), durante le escursioni e passeggiate (circa 23'000) nonché in bici e mountain bike (oltre 18'000). Dalla metà degli anni Ottanta, in Svizzera, si verificano più infortuni non professionali che professionali. Oggi, il rapporto è di 6 a 4. Un cambiamento riconducibile al mutato stile di vita, al rafforzamento della prevenzione degli incidenti sul lavoro e alla diminuzione dei lavori ad alto rischio dovuta ad esempio alla crescente automazione dei processi [fonte: Suva]. Over 60: +4% La maggiore incidenza di sinistri nel tempo libero si registra tra gli ultrasessantenni: le persone più in là con gli anni sono generalmente più attive e praticano più sport. In numero assoluto, la maggior parte degli incidenti fuori dal lavoro riguarda invece le fasce d'età 20-29 anni (oltre 65'000 casi) e 30-39 (63'000). Il numero di infortuni sul lavoro è aumentato dell'1,3%, un incremento pari a quello delle persone che esercitano un'attività lucrativa rilevato dall'Ufficio federale di statistica. Il numero di infortuni non professionali è invece aumentato in misura inferiore alla crescita del numero di assicurati. Proporzionalmente, la quota di sinistri è dunque leggermente inferiore a quella del 2018.