Berna sospende gli aiuti alla UNRWA 30 luglio 2019 - 13:20 La Svizzera ha sospeso i contributi destinati all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi UNRWA, in seguito a un rapporto interno che accusa i vertici di abuso di autorità e cattiva gestione. La notizia, diffusa dalla radio-tv svizzera di lingua tedesca SRF, è stata confermata dal Dipartimento federale degli affari esteri DFAE. L'agenzia è diretta dallo svizzero Pierre Krähenbühl. I fondi stanziati dalla Confederazione ammonterebbero a una ventina di milioni di franchi l'anno. Dal rapporto, stilato da membri del comitato etico dell'Onu dopo un sopralluogo negli uffici di Amman e Gerusalemme, si parla di favoritismi, rappresaglie e discriminazioni a fini personali da parte di un piccolo gruppo di alti responsabili. Assunzioni e partenze Questo clima di lavoro avrebbe portato a diverse dimissioni. A giugno, una funzionaria che per anni aveva cercato di segnalare irregolarità gestionali era invece stata licenziata. Il Commissario generale Pierre Krähenbühl avrebbe avuto una relazione amorosa con la sua principale consigliera, nominata nel 2015 dopo "un procedimento di selezione estremamente rapido". Mentre una sua vice avrebbe fatto assumere il marito in una posizione ben remunerata. La donna sta per lasciare l'incarico "per motivi personali". In un comunicato, oltre alla totale collaborazione all'inchiesta in corso e la disponibilità a mettere in atto le riforme necessarie, l'agenzia garantisce che la stragrande maggioranza dei collaboratori non è mai venuta meno al suo mandato di aiuto. Da due anni, la UNRWA è confrontata con difficoltà finanziarie, dovute in particolare alla revoca dei finanziamenti del governo statunitense: 300 milioni di dollari annui. Washington, in sintonia con Israele, si oppone al fatto che i rifugiati trasmettano questo statuto ai loro figli, ciò che non consente di ridurre il numero di beneficiari di aiuti. I palestinesi lo considerano una violazione dei loro diritti. Fondata nel 1949, la UNRWA gestisce le scuole e fornisce aiuti vitali a oltre 5 milioni di profughi palestinesi in Giordania, Libano, Siria e nei Territori occupati.