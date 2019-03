Almeno 78 persone hanno perso la vita in un grosso incendio che devastato diversi edifici della zona vecchia di Dacca, capitale del Bangladesh. Nell'area si trovano anche depositi di prodotti chimici. Per domare il rogo ci sono volute nove ore.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Incendio nella vecchia Dacca, 78 morti 21 febbraio 2019 - 13:45 Almeno 78 persone hanno perso la vita in un grosso incendio che devastato diversi edifici della zona vecchia di Dacca, capitale del Bangladesh. Nell'area si trovano anche depositi di prodotti chimici. Per domare il rogo ci sono volute nove ore. La Bbc riferisce che le fiamme si sono propagate in uno stabile residenziale, che ospita appunto un deposito di sostanze chimiche infiammabili. Da lì, si sono estese rapidamente agli edifici vicini. I vigili del fuoco hanno faticato a spegnere l'incendio poiché ostacolati dalle vie strette dell'area di Chawk Bazar e dalla mancanza di fonti d'acqua. Tra le vittime, figurerebbero anche gli avventori di un ristorante e le partecipanti a una festa di addio al nubilato.