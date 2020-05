Il film segue quattro coppie, di cui tre appunto anche nella vita. “È un atto d’amore verso il cinema – ha raccontato il regista al quotidiano romano la Repubblica – e lo dedichiamo a tutte le persone che fanno cinema, in questo momento bloccate in casa senza prospettive chiare, speriamo che questo atto d’amore possa contribuire ad immaginare il futuro”.

Gli attori, evidentemente, sono confinati in casa. Anche nella fiction. Questa volta non a causa del coronavirus ma di un altro pericolo incombente. Un film dunque girato a distanza (smart-working appunto anche per gli attori), nel rispetto di tutte le norme sanitarie.

Una vecchia foto di Vicari (2003) mentre ritira il David di Donatello come miglior regista esordiente per il film "Velocità massima".

Daniele Vicari, regista di “Diaz” e “Sole cuore amore”, sta girando un film a Roma in modalità "smart-working". Il film si intitola “Il giorno e la notte” e nonostante i protagonisti siano reclusi in casa, non racconta la pandemia.

