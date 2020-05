"Le aziende saranno nuovamente confrontate con la ricerca di personale", dice Markus Waber, vicedirettore unione svizzera produttori di verdura. "Non escludo che ci siano però persone della zona attive in altri settori, che si mettono a disposizione per lavorare nell’agricoltura. I coltivatori possono far capo anche al loro giro di contatti per reclutare aiuti dall’estero".

Molti di questi collaboratori, però, non sarebbe al lavoro nei campi se non fosse per la pandemia di coronavirus. La loro principale attività è di norma nella ristorazione, settore attualmente praticamente fermo.

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Le misure introdotte in Svizzera per frenare i contagi di coronavirus hanno interrotto l'attività lavorativa di buona parte della popolazione. C'è stato chi nel frattempo ha deciso di tenersi occupato con un altro lavoro. Molti stanno dando il loro contributo nel settore primario.

