E sono mille papaveri rossi: l'omaggio a De André 11 gennaio 2019 - 18:11 L'11 gennaio del 1999 ci lasciava Fabrizio De André. La Rete Uno della Radiotelevisione svizzera commemora il grande artista genovese con una serata speciale. Francesco Baccini, Davide Van De Sfroos, Marco Belcastro, Ginevra Di Marco, Mauro Ermanno Giovanardi, Make Plain e Sulutumana: sono gli artisti che dalle 20 di venerdì si succederanno sul palco dell'Auditorio della RSI a Lugano per rendere omaggio a Fabrizio De André, interpretando alcuni dei suoi capolavori. La serata, intitolata "E sono mille papaveri rossi", è stata diffusa in Live Streaming, che potete ritrovare qui: