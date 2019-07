Non può mancare Tosca, con la quale ha appena vinto in duetto a Sanremo (siamo nella primavera del 1996) con 'Vorrei incontrarti fra cent'anni'. Non mancano neppure "la prova" (Ron, che a scuola aveva 3 in disegno, è chiamato alla lavagna a "dimostrarlo") e alcuni filmati d'archivio (con Dalla, Kuzminac e Graziani).

Storie di stelle #5: Ron 07 luglio 2019 - 10:32 Se è diventato un cantautore, lo deve un po' anche alla Luna. E la sua prima addetta stampa, con la quale mise a punto il giusto look, fu Donatella Raffai. Scoprite con noi queste e altre curiosità su Ron, in un varietà musicale del 1996 presentato da Gerry Scotti e custodito dalle Teche della Radiotelevisione svizzera. L'entrata in scena è con 'Una città per cantare'. Scritta da Jackson Browne e adattata in italiano da Lucio Dalla, "è una canzone che mi rappresenta in toto", spiega Ron, e lo descrive quando nel 1979 accompagna proprio Dalla (e De Gregori) nel tour congiunto 'Banana Republic. Il momento di svolta fu però un altro. Lui che già dall'età di 8 anni voleva diventare un cantante di successo ("la maestra di Galasco mi iscriveva ai concorsi" e Ron è il soprannome dei tempi della scuola) a un certo punto, sedicenne, seguì in TV l'allunaggio. "Quando ho visto quell'uomo in tuta bianca saltare sulla Luna, dentro ho sentito una grande energia, come se partecipassi a questa conquista. Devo lasciar volare quello che ho dentro, pensai, e l'anno dopo andai a Sanremo". Con 'Pa' diglielo a ma'. Al varietà musicale 'Storie di stelle' partecipano anche alcuni ospiti fissi, come il ritrattista del Borneo Lawrence Lee, e altri invitati dal protagonista. Tra questi c'è Greg Walsh, musicista britannico storico collaboratore di Battisti, che produsse Ron da 'Le foglie e il vento' (1992, l'album che comprende 'Non abbiam bisogno di parole') a 'Stelle' (1970). Non può mancare Tosca, con la quale ha appena vinto in duetto a Sanremo (siamo nella primavera del 1996) con 'Vorrei incontrarti fra cent'anni'. Non mancano neppure "la prova" (Ron, che a scuola aveva 3 in disegno, è chiamato alla lavagna a "dimostrarlo") e alcuni filmati d'archivio (con Dalla, Kuzminac e Graziani). 'Storie di stelle' con Ron fu trasmesso dalla Radiotelevisione svizzera RSI il 5 aprile del 1996.