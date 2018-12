Agli animali, ha dedicato quasi tutta la sua vita -è stato impiegato per pochi anni in ferrovia. Sin da bambino, sognava di avere un gregge tutto suo. Questa, per lui, è la libertà.

Il cammino invernale di un uomo col suo gregge 20 dicembre 2018 - 11:00 Da quasi 30 anni, un pastore nomade gira per quattro mesi la Svizzera orientale alla ricerca di erba per le sue 800 pecore. Della carovana, che si muove dal Canton Grigioni fino al Lago di Costanza, fanno parte anche quattro asini e tre cani. La RSI l'ha seguita per qualche ora. Franco Vitali, 62 anni, originario della Val Poschiavo, è uno dei pochi pastori itineranti rimasti nel Paese. Negli ultimi 27 inverni ha tenuto viva questa antica tradizione. A piedi. Agli animali, ha dedicato quasi tutta la sua vita -è stato impiegato per pochi anni in ferrovia. Sin da bambino, sognava di avere un gregge tutto suo. Questa, per lui, è la libertà. Durante la transumanza invernale, l'unico riparo di Franco è un furgone che ogni sera, dopo aver sistemato il gregge, va a recuperare nel luogo di sosta precedente. Ripercorrendo il cammino fatto durante il giorno. Il ritratto di Franco Vitali è stato trasmesso dal TG della Radiotelevisione svizzera RSI.