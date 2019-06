Nella seconda parte della puntata, si parla anche di Lego Serious, una tecnica usata nelle discussioni aziendali per spiegarsi, costruendo modelli con i famosi mattoncini colorati.

Nella progettazione e costruzione degli strumenti in orbita e delle strutture a terra sono attive pure aziende svizzere, alcune con sede in Ticino. 'Tempi moderni' traccia un ritratto di questo settore che vale nella sola Confederazione 370 milioni di franchi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Affari in orbita 02 giugno 2019 - 18:30 A cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna, lo spazio offre sempre più opportunità economiche, specie nel campo dei servizi satellitari. Il settimanale della RSI 'Tempi moderni' ha dedicato la sua ultima puntata della stagione agli affari in orbita. Nello spazio, oltre alla ricerca, ci sono molte possibilità per le imprese. A fare la parte del leone sono i dati e le informazioni che passano o sono raccolti dai satelliti. Nella progettazione e costruzione degli strumenti in orbita e delle strutture a terra sono attive pure aziende svizzere, alcune con sede in Ticino. 'Tempi moderni' traccia un ritratto di questo settore che vale nella sola Confederazione 370 milioni di franchi. Nella seconda parte della puntata, si parla anche di Lego Serious, una tecnica usata nelle discussioni aziendali per spiegarsi, costruendo modelli con i famosi mattoncini colorati.